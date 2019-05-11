Динамо – Зоря: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Матч між київським "Динамо" та луганською "Зорею" у суботу, 11 травня, можна буде переглянути як на стадіоні, так і онлайн. А також по телебаченні.

Домашні матчі київського "Динамо" у сезоні 2018/2019 транслює телеканал "2+2". Саме цей телеканал покаже гру "Динамо" – "Зоря".

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Початок трансляції, о 16:50. Сам матч розпочнеться, о 17:00. Також матч "Динамо" – "Олександрія" можна буде подивитися онлайн на сайті телеканалу. Онлайн матчу "Динамо" – "Олександрія" буде доступний і на сайті Спорт24.

Матч "Динамо" – "Зоря" відбудеться у суботу, 11 травня. Початок матчу – о 17:00. Відео голів та огляд – на сайті Спорт24.

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