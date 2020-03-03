Динамо – Колос: де дивитися онлайн матч УПЛ

"Динамо" і "Колос" 3 березня проведуть матч у рамках 21 туру чемпіонату України з футболу. Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Поєдинок "Динамо" – "Колос" у чемпіонаті України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 19:25. Гра розпочнеться о 19:30.

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Переглянути матч "Динамо" – "Колос" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 97 гривень.

Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub та клубний канал "Динамо".

Також матч "Динамо" – "Колос" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.

Після зимової перерви обидві команди провели по два матчі у чемпіонаті України. "Динамо" здолало "Ворсклу" та несподівано програло "Дніпру-1".

Натомість "Колос" здобув дві перемоги. "Колоски" здолали "Олександрію" та львівські "Карпати".

Огляд матчу "Динамо" – "Колос" читайте на сайті Спорт24.