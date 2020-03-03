"Динамо" у більшості перемогло "Колос" та тимчасово повернуло друге місце в УПЛ: відео

3 березня "Динамо" здолало "Колос" в рамках 21 туру української Прем'єр-ліги – 2:0.

Динамо – Колос 2:0

Голи: Соль, 40, Циганков, 54

Вилучуення: Задоя, 45+2 (Колос)

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Для київського клубу крайній матч чемпіонату завершився фіаско. У минулу п'ятницю "Динамо" гостювало в Дніпрі і поступилося "Дніпру-1" з рахунком 1:3. У турнірній таблиці національної першості команду Олексія Михайличенка обійшла "Зоря", і "біло-сині" тепер займають третю позицію.

"Колос" після зимової паузи видав відмінний результат, обігравши "Олександрію" і "Карпати". За два тури до закінчення першого етапу турніру ковалівці влаштувалися на шостому місці, але утримати його буде непросто, адже попереду у команди Руслана Костишина протистояння з віце-чемпіоном і чемпіоном України.

У першому колі "Динамо" розгромило суперників з рахунком 4:0. У згаданій зустрічі у ворота ковалівської команди тричі призначалися пенальті, два з яких кияни реалізували. До того ж, обидві команди завершували поєдинок у неповних складах.

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Перший небезпечний момент у грі стався у штрафній "Динамо" на 12-й хвилині. Лисенко накрутив захисника і пробив в дальній кут ворті Бойка, щоправда поруч зі штангою просвистів м'яч.

Наприкінці першого тайму "Динамо" відкрило рахунок у матчі. Фран Соль забиває гол після удару Де Пени в штангу і відскоку м'яча в поле. Динамічний момент, арбітр радився з VAR, але взяття воріт все ж зараховано – 1:0.

Відео голу Соля

Вже у компенсований до першої 45-хвилинки час "Колос" залишився у меньшості. Євген Задоя зіграв прямою ногою в Циганкова, і арбітр одразу видалив порушника.

Відео вилучення Задої

Після перерви Віктор Циганков закріпив перевагу киян у матчі. Він прийняв м'яч перед штрафним "Колоса", розвернувся, підпрацював м'яч і класним ударом точно пробив у дальню дев'ятку – 2:0

Відео голу Циганкова

На 63-й хвилині "Динамо" могло довести рахунок до розгромного. Після обрізки Гавриша Циганков відразу віддав на Соля, який пробив з півкола штрафної. Волинець в падінні відбив м'яч, а потім Гавриш накрив добивання Дуелунда.

В середині другого тайму VAR скасував гол форварда «Колоса» Олега Кожушко у ворота "Динамо". Головний арбітр Віталій Романов сам не дивився повтор, але після перегляду арбітрами VAR відмінив взяття воріт через офсайд.



Офсайд Кожушко / Фото: Скріншот

Наприкінці матчу "біло-сині" теж змарнували непоганий момент – після закидання від Дуелунда Караваєв пробив з льоту з лівого кута штрафного, і Волинець в падінні відбив м'яч.

Тренер "Динамо" Олексій Михайличенко змінив пів складу і, з огляду на підсумковий результат, не прогадав. Набравши 42 очки, "Динамо" повернулося на друге місце в УПЛ. У "Колоса" – 26 пунктів і він замикає першу шістку.