Динамо – Колос: прогноз букмекерів на матч УПЛ

3 березня "Динамо" зустрінеться з "Колосом" у рамках 21 туру чемпіонату України з футболу. Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу.

Динамо – Колос: прогноз

"Динамо" розпочало другу половину сезону не надто вдало. У Києві "біло-сині" вистраждали перемогу над "Ворсклою", а в попередньому турі розгромно програли "Дніпру-1". Через це кияни втратили другу сходинку в турнірній таблиці.

Натомість "Колос", який проводить дебютний сезон в УПЛ, здобув дві поспіль перемоги. "Колоски" здолали "Олександрію" та "Карпати" і піднялися у топ-6.

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Прогноз Favbet

"Динамо" абсолютний фаворит поєдинку 21 туру. Коефіцієнт на перемогу підопічних Олексія Михайличенка – 1,15.

"Колос", який у першому колі програв киянам з розгромним рахунком 4:0, вважається андердогом зустрічі. Коефіцієнт на перемогу "хліборобів" – 17. Нічия у матчі – 8,10.

Прогноз Pari Match

У двох попередніх матчах "Динамо" пропускало як мінімум один гол. Коефіцієнт на те, що "біло-сині" переможуть і вперше не пропустять гол – 1,77.

Фахівці пропонують коефіцієнт 3,85 на те, що "Колос" відзначиться бодай голом у грі. Якщо гості це не зроблять – коефіцієнт 1,23.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet фанатам пропонують вгадати, з яким рахунком завершиться гра. Найбільш реальний результат, на думку фахівців, перемога "Динамо" з рахунком 2:0. Коефіцієнт на цей результат 6.

Ймовірну перемогу "Колоса" з рахунком 1:0 букмекери оцінили коефіцієнтом 46. Нічия з рахунком 1:1 – коефіцієнт 14.

Огляд матчу "Динамо" – "Колос" читайте на сайті Спорт24.