Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У вівторок, 3 березня, "Динамо" приймає "Колос" у матчі 21 туру української Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Склад учасників верхньої шістки майже сформований, а для остаточного визначення календаря другої частини залишається дізнатися лише назву останнього учасника "секстету". Формально головним претендентом на цю позицію може вважатися "Колос".Однак навіть перевага у розмірі чотирьох очок над переслідувачами в особі "Маріуполя" і "Дніпра-1" не додасть колективу Руслана Костишина спокою на найближчий тиждень.

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Уся справа в тому, що «колоскам» належить провести послідовні дуелі з діючими віце-чемпіоном і чемпіоном країни, перша з яких відбудеться на полі НСК "Олімпійський". І якби не сенсаційна поразка київського "Динамо" "Дніпру-1" в минулому турі з рахунком 1:3, то шанси "Колоса" досягти успіху в грі проти серйозного суперника були б трохи вищими.

Динамо – Колос: онлайн-трансляція