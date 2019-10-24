Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи

У рамках 3 туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" у Києві приймає данський "Копенгаген". Обидві команди набрали по 4 очки й ведуть боротьбу за лідерство у групі. Анонс гри читайте у матеріалі Спорт24.

Динамо – Копенгаген. Головне

Що: матч групового етапу Ліги Європи

Де: Київ, НСК "Олімпійський"

Коли: вівторок, 22 жовтня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 2", Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24

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Чим важливий та цікавий цей матч

Букмекери вважають "Динамо" та "Копенгаген" фаворитами групи B у Лізі Європи. Саме ці дві команди на папері мають найбільше шансів вийти у плей-офф турніру.

Відтак, у наступних двох матчах між цими командами, ймовірно, буде визначено, хто вийде з першого місця в 1/16 фіналу. Перше місце, як відомо, дає переваги під час жеребкування.

А що говорить статистика?

"Динамо" виграло дев'ять з 14 попередніх єврокубкових матчів з данськими клубами (Н3 П2), включаючи чотири з семи домашніх (Н2 П1). Кияни взяли верх у всіх шести двоматчевих протистояннях з данцями й обмінялися перемогами з "Ольборгом" на груповій стадії Ліги Європи. Сталося це в сезоні 2014/15, коли за поразкою в Данії 0:3 була перемога в Києві 2:0. Обидві команди вийшли в плей-офф, а "Динамо" дійшло до чвертьфіналу.

"Копенгаген" провів чотири зустрічі з клубами з чемпіонату України й не програв жодного разу. Данці двічі перемогли на своєму полі й двічі зіграли внічию на виїзді. Вперше це сталося на груповому етапі Ліги Європи-2011/12, коли скандинави зіграли внічию з "Ворсклою" 1:1.

Що варто знати про Копенгаген

У минулому сезоні "Копенгаген" повернув собі чемпіонський титул, відправивши "Мідтьюлланд" на друге місце. Для столичного клубу це було третє золото за чотири роки й 13-е в сумі. У Лізі чемпіонів данці дійшли до третього відбіркового раунду, де поступилися в серії 11-метрових "Црвені Звезді". Зате в раунді плей-офф Ліги Європи "Копенгаген" переграв "Ригу" 3:2 (3:1 вдома, 0:1 в гостях).

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Як і "Динамо", "Копенгаген" всьоме грає на груповому етапі Ліги Європи. У плей-офф команда виходила лише двічі. Востаннє це було в сезоні 2017/18, коли на стадії 1/16 фіналу скандинави поступилися "Атлетіко" (1:4 вдома, 0:1 в гостях). У минулому розіграші "Копенгаген" набрав п'ять очок і фінішував у квартеті на останньому місці.

Як команди підходять до цього матчу

"Динамо" провалило старт сезону. "Біло-сині" не змогли вийти у груповий етап Ліги чемпіонів, поступившись бельгійському "Брюгге". Після невдач на старті підопічні Олексія Михайличенка не програють 7 матчів поспіль. У цих поєдинках "динамівці" здобули 6 перемог та не пропустили жодного голу.

"Копенгаген" також не зумів вийти до Ліги чемпіонів. На внутрішній арені данці зуміли виграти 9 матчів і перебувають на другій позиції у турнірній таблиці. Відставання від "Мідтьюлланда" чотири очки. У Лізі Європи данці набрали 4 очки, як і "Динамо".