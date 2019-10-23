Динамо – Копенгаген: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Київське "Динамо" у четвер, 24 жовтня, проведе матч Ліги Європи проти данського "Копенгагена". Переглянути матч можна буде на стадіоні, а також по телебаченні та онлайн.

Матч "Динамо" – "Копенгаген" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Варто додати, що на каналі "Футбол 2" перед тим покажуть матч "Сент-Етьєн" – "Олександрія", який розпочнеться о 19:55. А о 19:00 на каналі в прямому ефірі вийде програма "Шлях до Гданська". Вона ж буде на каналі й після закінчення матчу "Динамо" – "Копенгаген". У ній наживо у студії ведучий та експерти обговорюють успіхи та поразки команд на шляху до польського міста, де відбудеться фінал турніру сезону 2019/2020.

Дивитися онлайн матч "Динамо" – "Копенгаген" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Дивитися матч "Динамо" – "Копенгаген" можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів. Також для власників кабельного телебачення від "Волі" є можливість додатково під'єднати пакети "Воля Футбол+", Mobile Football чи Mobile Sport Hub. Коштують вони від 29 гривень на місяць та дають можливість перегляд футбол на смартфоні чи планшеті.