Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
У четвер, 24 жовтня, у Києві в рамках Ліги Європи зустрічаються лідери групи B "Динамо" та "Копенгаген". Текстову онлайн-трансляцію гри читайте на сайті Спорт24.
Після двох турів групового етапу Ліги Європи "Динамо" та "Копенгаген" набрали по чотири очки у квартеті B.
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Ймовірно, що у наступних очних матчах цих команд буде вирішено, хто здобуде путівку до плей-офф з першого місця.
Це перша зустріч команд в історії.
Динамо – Копенгаген: текстова онлайн-трансляція матчу
Огляд гри "Динамо" – "Копенгаген" читайте на сайті Спорт24.
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