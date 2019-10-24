Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

93 Читать новость на русском
Динамо – Копенгаген: дивитися онлайн матч 24 жовтня 2019
Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи / facebook.com/fcdynamoua

У четвер, 24 жовтня, у Києві в рамках Ліги Європи зустрічаються лідери групи B "Динамо" та "Копенгаген". Текстову онлайн-трансляцію гри читайте на сайті Спорт24.

Після двох турів групового етапу Ліги Європи "Динамо" та "Копенгаген" набрали по чотири очки у квартеті B.

Читайте також: Динамо – Копенгаген: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Ймовірно, що у наступних очних матчах цих команд буде вирішено, хто здобуде путівку до плей-офф з першого місця.

Це перша зустріч команд в історії.

Динамо – Копенгаген: текстова онлайн-трансляція матчу

 

Огляд гри "Динамо" – "Копенгаген" читайте на сайті Спорт24.

blog_ava
Не в списку улюбленців: Єлизавета ІІ забрала фото Меган Маркл зі столика у вітальні – фотодоказ
сьогодні
3800
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
сьогодні 20:30 Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Юрій Семенюк 93
Сент-Етьєн – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
сьогодні 19:15 Сент-Етьєн – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Юрій Семенюк 422
Трансфер Ярмоленка: ФІФА розпочала справу проти "Динамо" та "Боруссії"
сьогодні 18:18 Трансфер Ярмоленка: ФІФА розпочала справу проти "Динамо" та "Боруссії"
Юрій Семенюк 629
Сент-Етьєн – Олександрія: анонс матчу ліги Європи
сьогодні 16:40 Сент-Етьєн – Олександрія: анонс матчу ліги Європи
Ігор Саджениця 150
Яка нормальна людина стане у ворота, щоб в неї кидали шайбою, – регбістка та хокеїстка Козачук
сьогодні 16:00 Яка нормальна людина стане у ворота, щоб в неї кидали шайбою, – регбістка та хокеїстка Козачук
Станіслав Безушко 143
Новини
Більше новин
Залиште відгук