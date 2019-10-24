"Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео

У матчі між "Динамо" та Копенгагеном у четвер, 24 жовтня, в Лізі Європи, переможця так і не виявили. Команди зіграли внічию. І залишилися на першому місці у своїй групі.

Динамо – Копенгаген 1:1

Голи: Шабанов, 53 – Сотіріу, 2

"Динамо" дуже невдало розпочало матч. команда пропустила гол вже на 85-й секунді зустрічі. Відзначився П’єрос Сотіріу після пасу головою Єнса Стаге. Це був перший пропущений гол Георгієм Бущаном в цьому сезоні (до кінця 2019 року він буде основним голкіпером в "Динамо" через травму Дениса Бойка).

Пропущений гол "прибив" "Динамо". Кияни не могли нічого зробити попереду – сумбур та чимала кількість помилок. Натомість гості намагалися вичекати наступного моменту. Лише ближче до середини першого тайму почали виникати нагоди забити поблизу воріт "Копенгагена". Моменти створював Беньямін Вербіч та Карлос Де Пена. Але забити не вдалося.

У протилежних воріт Бущан теж мав чимало роботи. В одній з атак йому двічі довелося рятувати свою команду. Тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги "Копенгагена".

Відео найкращих моментів першого тайму

Зрівняти рахунок "Динамо" змогло вже після відпочинку. Кияни отримали право на штрафний. Віктор Циганков пішов подавати. Захисник Артем Шабанов першим опинився на м’ячі, головою відправивши його повз голкіпера.

Відео голу Шабанова

Загалом у другому таймі "Динамо" заграло більш активно. Виводити вперед господарів міг Циганков, однак він не зумів як слід обробити м’яч у штрафному майданчику.

На 71-й хвилині "Копенгаген" міг забити. Віктор Фішер отримав м’яч попереду, обіграв суперника у штрафному майданчику. Але пробивав не він, а Сантос. Та Томаш Кендзьора зумів вчасно підставити спину – небезпечний рикошет, і м’яч пролітає повз рамку воріт. Бущан в той час вже був в іншому куті воріт.

Матч так і закінчився внічию 1:1. Обидві команди не створили нагоди забити більше. Після цього матчу "Динамо" та "Копенгаген" набрали по 5 очок. Вони займають перші два місця. На третьому – "Мальме", у якого чотири очки в активі.