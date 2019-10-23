Динамо – Копенгаген: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

У четвер, 24 жовтня, на стадіоні НСК "Олімпійський" київське "Динамо" прийме данський "Копенгаген" в рамках 3 туру Ліги Європи. Букмекери оцінили, в якої команди більше шансів здобути перемогу.

Динамо – Копенгаген: прогноз

Кияни набрали досить хорошу форму й не програють ось уже як 7 матчів поспіль. У цих поєдинках "біло-сині" не пропустили жодного голу. Єдиний матч, який "Динамо" не змогло виграти, був проти "Лугано" у Лізі Європи.

"Копенгаген" – головний конкурент "Динамо" у боротьбі за перше місце в групі B. Обидві команди після двох турів мають по чотири очки. Тому в наступних двох очних матчах, ймовірно, буде визначено, хто вийде у плей-офф Ліги Європи з першої позиції.

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Прогноз Фаворит Спорт

Очевидним фаворитом у поєдинку "Динамо" – "Копенгаген" є київський клуб. Перемогу "біло-синіх" у київському поєдинку фахівці "Фаворит Спорт" оцінюють коефіцієнтом 1,81.

Шанси данського клубу перемогти "Динамо" в Києві експерти оцінили коефіцієнтом 4,80. Куди більше шансів, що поєдинок між клубами завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,45.

Прогноз Pari Match

Команда Олексія Михайличенка не відзначається особливою результативністю у Лізі Європи. За дві гри кияни забили тільки один гол. Фахівці Pari Match пропонують коефіцієнт 3,45 на перемогу "Динамо" в один м'яч. Коефіцієнт на те, що "Динамо" не програє і ТМ 2.5 – 1,97.

"Копенгаген" теж не можна назвати надзвичайно результативною командою: два голи у двох поєдинках. Коефіцієнт на те, що "Копенгаген" переможе киян і ТМ 2.5 – коефіцієнт 7,00. Якщо ж данці не програють і ТМ 2.5 – коефіцієнт 2,65.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet пропонують вгадати, який гравець зуміє відзначитися забитим голом у поєдинку. Найбільше шансів у Франа Соля, який у цьому сезоні за "Динамо" ще не забивав. Його гол у ворота гостей зі Скандинавії оцінений коефіцієнтом 2,5.

У стані суперника фахівці 1xbet виділяють 26-річного кіпрського форварда П'єроса Сотіріу. Його гол у ворота "Динамо" в будь-який час матчу оцінений коефіцієнтом 3,8.

Поєдинок 3 туру Ліги Європи "Динамо" – "Копенгаген" відбудеться у четвер, 24 жовтня. Початок гри в Києві о 22:00.