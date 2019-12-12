Динамо – Лугано: анонс на вирішальний матч Ліги Європи

У четвер, 12 грудня, київське "Динамо" зіграє доленосний матч проти "Лугано" в рамках 6 туру групового етапу Ліги Європи. Про все найцікавіше, що варто очікувати від цього матчу – читайте у матеріалі Спорт24.

Динамо – Лугано. Головне

Що: матч групового етапу Ліги Європи

Де: НСК "Олімпійський" (Київ)

Коли: четвер, 12 грудня, 19:55

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24

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Останній шанс для "Динамо"

Ситуація в турнірній таблиці така, що "біло-синім" обов'язково потрібно перемагати суперника з різницею в два і більше м'ячі. У паралельному матчі зійдуться "Копенгаген" і "Мальме".

"Динамо" почало груповий турнір з перемоги над "Мальме", а потім пішли три нічиїх – одна з "Лугано" і дві з "Копенгагеном". У п'ятому турі "біло-сині" могли гарантувати собі вихід в наступний етап або, як мінімум, збільшити шанси кваліфікуватися далі, але поступилися в очній дуелі "Мальме" – 3:4. Таким чином, поєдинок з "Лугано" має для киян ключове значення.

Що стосується швейцарців, то в їх активі всього два бали, зароблені в домашніх зустрічах з "Динамо" і "Мальме". "Лугано" не претендує на вихід в наступний етап єврокубка і, незалежно від результату в Києві, залишиться на останньому місці в групі.

Кадрова ситуація перед матчем

Кадрова ситуація напередодні матчу в Києві непроста для обох команд. У "біло-синіх" через дискваліфікацію пропускають поєдинок центральний півзахисник Сергій Сидорчук, вінгер Беньямін Вербіч та центрбек Артем Шабанов. Залікував травму Денис Попов, тож скоріше за все саме він складе пару Тамашу Кадару. Має шанс вийти з перших хвилин матчу і Віталій Миколенко, травма якого виявилась не такою серйозною, він вже тренується в загальній групі.

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У швейцарців велика кількість футболістів знаходяться в лазареті, а через перебір жовтих карток пропустить матч в Києві бразильський нападник Карліньос. Тож велика ймовірність, що на поле "Олімпійського" вийде напіврезервний склад "Лугано".

Попередня гра між клубами

Гра першого кола між суперниками завершилася несподіваною безгольовою нічиєю, яка тоді сприймалася як великий подарунок для швейцарців.

Беззаперечним фаворитом майбутнього поєдинку є українська команда. Навіть незважаючи на відсутність деяких гравців, перевага в майстерності і досвіді на стороні киян. Залишилося тільки цю перевагу на папері втілити в життя, і досягти такого бажаного результату.

Орієнтовні склади

"Динамо": Бойко – Миколенко, Кадар, Попов, Кендзьора, Шепелєв, Буяльський, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Бесєдін;

"Лугано": Бауманн – Обексер, Дапрела, Кечкеш, Яо, Кустодієв, Ковіло, Вечей, Аратора, Лаванші, Холендер.