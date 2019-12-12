Динамо – Лугано: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

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Динамо – Лугано: онлайн-трансляція / Фото з відкритих джерел

12 грудня київське "Динамо" на власному полі приймає "Лугано" в рамках групового етапу Ліги Європи. Онлайн-трансляція матчу – у матеріалі Спорт24.

"Динамо" займає третє місце в групі B. Перемога з різницею в два голи гарантовано виводить його до 1/16 фіналу. У разі невиграшу "Копенгагена" в "Мальме" влаштує будь-яка перемога.

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"Лугано" йде на четвертій сходинці в групі та вже не має шансів на вихід у плей-офф. "Динамо" виграло тричі в шести попередніх матчах у всіх турнірах при трьох поразках. "Лугано" двічі програло в п’яти попередніх поєдинках у всіх турнірах при двох перемогах.

Динамо – Лугано: текстова онлайн-трансляція

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Ліга Європи
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