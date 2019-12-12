Динамо – Лугано: прогноз букмекерів на матч ліги Європи

41
Динамо – Лугано прогноз букмекерів / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" в останньому матчі Ліги Європи зіграє проти швейцарського "Лугано". Гра відбудеться в четвер, 12 грудня. Киянам треба перемагати, щоб виходити в плей-офф ЛЄ. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Кияни є фаворитами цього матчу. Навряд чи клуб зі Швейцарії зуміє щось протиставити віцечемпіону України. Та не варто забувати, що у першому матчі між цими командами "Лугано" зуміло не пропустити, а сам матч закінчився дещо неочікувано внічию 0:0.

До слова: Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/8 фіналу

Та мало хто вірить в те, що цього разу "Динамо" не виграє. Букмекери приймають ставки на їх перемогу 1,20-1,25. Натомість перемогу "Лугано" оцінена аж в 15,00-17,00. Нічия у матчі – від 5,50 до 6,50.

Щодо кількості голів, то ставки на "тотал матчу більше 2,5" приймаються з коефіцієнтом 1,70-1,75. Водночас "тотал матчу менше 2,5" оцінено у 2,00-2,20.

Та варто нагадати, що "Динамо" в цьому матчі не зможе розраховувати на чималу кількість гравців основи. Точно не зіграють через дискваліфікації Вербіч, Шабанов та Сидорчук. Ще не відновився від травми Бурда. Втрати є й у швейцарського клубу. Під питанням участь Марича, Родрігеса, Саббатіні та Герндта.

Матч "Динамо" – "Лугано" відбудеться в Києві у четвер, 12 грудня. Початок матчу о 19:55. Текстова онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

У Росії зняли з показу серіал "Слуга народу" з Зеленським
11 грудня
2633
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Ліга Європи Динамо Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 00:11 Розгромна поразка "Шахтаря" та перемога "МанСіті": результати матчів Ліги чемпіонів 11 грудня
Юрій Семенюк 514
сьогодні 00:03 Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/8 фіналу
Юрій Семенюк 2973
11 грудня 14:39 Мілевський заявив про бажання повернутися в київське "Динамо" – відео
Вісент Луїс 2225
11 грудня 08:20 Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 1146
11 грудня 07:54 У Румунії п'ять футболістів втекли з м'ячем на порожні ворота – курйозне відео
Юрій Семенюк 2590
Новини
Більше новин
Залиште відгук