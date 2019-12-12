Динамо – Лугано: прогноз букмекерів на матч ліги Європи

Київське "Динамо" в останньому матчі Ліги Європи зіграє проти швейцарського "Лугано". Гра відбудеться в четвер, 12 грудня. Киянам треба перемагати, щоб виходити в плей-офф ЛЄ. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Кияни є фаворитами цього матчу. Навряд чи клуб зі Швейцарії зуміє щось протиставити віцечемпіону України. Та не варто забувати, що у першому матчі між цими командами "Лугано" зуміло не пропустити, а сам матч закінчився дещо неочікувано внічию 0:0.

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Та мало хто вірить в те, що цього разу "Динамо" не виграє. Букмекери приймають ставки на їх перемогу 1,20-1,25. Натомість перемогу "Лугано" оцінена аж в 15,00-17,00. Нічия у матчі – від 5,50 до 6,50.

Щодо кількості голів, то ставки на "тотал матчу більше 2,5" приймаються з коефіцієнтом 1,70-1,75. Водночас "тотал матчу менше 2,5" оцінено у 2,00-2,20.

Та варто нагадати, що "Динамо" в цьому матчі не зможе розраховувати на чималу кількість гравців основи. Точно не зіграють через дискваліфікації Вербіч, Шабанов та Сидорчук. Ще не відновився від травми Бурда. Втрати є й у швейцарського клубу. Під питанням участь Марича, Родрігеса, Саббатіні та Герндта.

Матч "Динамо" – "Лугано" відбудеться в Києві у четвер, 12 грудня. Початок матчу о 19:55. Текстова онлайн-трансляція на сайті Спорт24.