Динамо – Львів: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Київське "Динамо" приймає ФК "Львів". Початок матчу в неділю, 3 листопада – о 17:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Посеред тижня київське "Динамо" здолало "Шахтар" у матчі Кубка України, що, без сумнівів, відмінно позначиться на психологічній складовій столичної команди. Втрата очок зі "Львовом" буде розцінюватися як провал і ніяк інакше.

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У свою чергу, ФК "Львів" вилетів з Кубка від першолігового "Миная" (0:2), а вже на наступний день стало відомо, що Володимир Мазяр відправлений у відставку. Його місце зайняв Єгіше Мелікян, який був помічником головного тренера.

Динамо – Львів: онлайн-трансляція

Зазначимо, що по телебаченню домашні матчі "Динамо" в чемпіонаті України показує телеканал "2+2". Початок трансляції о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.