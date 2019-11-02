Динамо – Львів: де дивитися матч УПЛ

У неділю, 3 листопада, "Динамо" на власному полі прийматиме ФК "Львів" в рамках 13 туру української Прем'єр-ліги. В Україні цей матч можна переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Домашні матчі "Динамо" в чемпіонаті України показує телеканал "2+2". Саме на ньому і буде трансляція матчу "Динамо" – ФК "Львів". Початок трансляції о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.

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Дивитися онлайн матч "Динамо" – ФК "Львів" можна на порталі FootballHub. Там теж трансляція розпочнеться о 17:00.

О 16:40 на youtube-каналі "Динамо" теж розпочнеться трансляція матчу проти "Шахтаря". Вона буде розширена і з коментарями зі стадіону.