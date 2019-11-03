"Динамо" в меншості познущалося над "Львовом", Попов знову забив: відео

У неділю, 3 листопада, "Динамо" на власному полі приймало ФК "Львів" у 13 турі УПЛ. Розгромну перемогу у матчі здобули кияни.

Динамо – Львів 4:0

Голи: Шапаренко, 10, Циганков, 30 (пен), Бесєдін, 82, Попов, 90+1

Вилучення: Сидорчук, 35 (Динамо)

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Динамівці з перших хвилин зустрічі почали активно пресингувати суперника і забили гол. Микола Шапаренко вивів "Динамо" вперед ударом головою з меж штрафного забив він. Асистував йому Де Пена, навісивши на дальню штангу з лівого флангу.

Відео голу Шапаренка

На 30-й хвилині "біло-сині" подвоїли рахунок у матчі. Приймак порушив правила у власному штрафному майданчику проти Соля і заробив пенальті у власні ворота. 11-метровий удар впевнено реалізував Віктор Циганков. Цікаво, що Циганков забив 5-й гол в сезоні УПЛ, 3 з яких – з пенальті.

Відео голу Циганкова

А вже за 5 хвилин "Динамо" залишилось уменьшості. Сергій Сидорчук отримав другу жовту картку після невпевненої гри в середині поля і чергового грубого фолу. Капітан "Динамо" пропустить матч із "Шахтарем".

Червона картка Сидорчука

У другому таймі темп поєдинку трішки стих і "Динамо", хоч і вменьшості, вдалося довести рахунок до розгромного. На 82-й хвилині Караваєв увірвався в штрафну і видав відмінний пас на Циганкова, Віктор не забив, але Сарнавський відбив м'яч на Артема Бесєдіна, який з п'яти метрів переправив м'яч в сітку.

Відео голу Бесєдіна

Вже у компенсований час герой кубкового матчу з "Шахтарем" Денис Попов поставив крапку у матчі. 20-річний футболіст після кутового виявився найспритнішим у штрафному суперника – 4:0.

У підсумку, "Динамо" з 27 очками піднялося на друге місце в турнірній таблиці УПЛ (відставання від "Шахтаря" 10 очок). ФК "Львів" продовжує знаходитися на дні таблиці.