Динамо – Львів: прогноз букмекерів на матчі чемпіонату України

Київське "Динамо" у матчі 13 туру української Прем'єр-ліги зіграє проти аутсайдера чемпіонату ФК "Львів". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Динамо – Львів прогноз букмекерів

Київське "Динамо", яке вперше в історії здолало на стадії плей-офф Кубка країни "Шахтар", прийме на "Олімпійському" аутсайдера Прем'єр-ліги "Львів", який виведе на матч новий головний тренер.

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Після відставки Володимира Мазяра, що не пропрацював з командою і двох місяців (під керівництвом 42-річного фахівця команда набрала два очки в шести матчах УПЛ і припинила виступи в Кубку України), команду очолив його асистент Єгіше Мелікян. 40-річний тренер прийшов в клуб в кінці вересня, а раніше очолював донецький "Металург" і "Сталь".

Нагадаємо, матч "Динамо" – "Львів" відбудеться у неділю, 3 листопада. Початок зустрічі о 17:00.

Прогноз Фаворит Спорт

"Динамо" у чемпіонаті України не програє вже 6 матчів поспіль. Фахівці оцінюють перемогу "біло-синіх" у поєдинку проти "Львову" коефіцієнтом 1,14. Коефіцієнт 3,90 на те, що гості переможуть з різницею в один гол.

Звитягу ФК "Львів" експерти "Фаворит Спорт" оцінюють коефіцієнтом аж 24. На нічию в матчі фахівці пропонують коефіцієнт 7,30. Коефіцієнт на те, що львів'яни здобудуть перемогу з різницею в один гол – 11,5.

Прогноз Pari Match

В останніх чотирьох матчах "динамівці" не забивали більше, аніж один гол за гру в основний час (2:1 з "Шахтарем" і гол в компенсований час). Експерти Pari Match пропонують коефіцієнт 1,67 на те, що "Динамо" переможе і ТБ 2.5. Якщо ж підопічні Олексія Михайличенка виграють і ТМ 2.5 – 3,40.

Фахівці пропонують коефіцієнт 15,5 на те, що ФК "Львів" не програє киянам і ТБ 2.5. Якщо ж футболісти зі Львову не програють і ТМ 2.5 – коефіцієнт – 6,50.

Прогноз Marathon bet

В останьому очному протистоянні цих команд "Динамо" здобуло перемогу з рахунком 3:0. Коефіцієнт на те, що і цей матч закінчиться з аналогічним рахунком – 5,80.

Також за всю історію протистоянь ФК "Львів" здобув лише одну перемогу з рахунком 1:0. Поставити на цей результат протистояння можна з коефіцієнтом 33.