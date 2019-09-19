Динамо – Мальме: анонс матчу Ліги Європи

Київське "Динамо" стартує у груповому етапі Ліги Європи сезону 2019/2020. У четвер, 19-го вересня, у Києві "біло-сині" зустрінуться зі шведським "Мальме".

Динамо – Мальме. Головне

Що: матч групового етапу Ліги Європи

Де: стадіон НСК "Олімпійський"

Коли: четвер, 19 вересня, 19:55

Трансляція: канал "Футбол 1", сервіс інтерактивного цифрового телебачення OLL.TV, сайт Спорт24.

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Чим важливий матч

Київське "Динамо" розпочинає свій шлях у Лізі Європи. У цій грі для "біло-синіх" на карті стоятиме не тільки честь, але й фінансова сторона. Через погані результати президент клубу Ігор Суркіс готовий оштрафувати футболістів. Відтак, для "динамівців" у поєдинку з "Мальме" слід здобувати тільки перемогу.

Вболівальники "Динамо" відверто зачекалися перемоги улюбленої команди. "Динамо" не може виграти ось уже як шість матчі. Клуб навіть змінив тренера, але результати тільки погіршилися. Можливо, перемога над "Мальме" дасть позитивний імпульс киянам. У противному випадку ситуація буде вкрай складною.

Разом з тим, Українк в єврокубках, окрім киян, представляють тільки "Шахтар" та "Олександрія". Українським клубам слід вигравати свої матчі, щоб покращити ситуацію у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Наразі чемпіонат України на 9-й сходинці, але може скотитися нижче. Це спричинить те, що Україна не матиме гарантовано представника на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Що відомо про Мальме

Чемпіонат Швеції у повному розпалі й на цей момент було зіграно 23 тури. "Мальме" зазнав тільки двох поразок і тримається на третій сходинці. Відставання від лідера тільки три очки, тому чемпіонська гонка триває.

"Мальме" надзвичайно скромний клуб за європейськими мірками. Загальна вартість команди складає всього лишень 19,70 мільйони євро. Та попри це в історії команди є легендарні вихованці. Йдеться про Златана Ібрагімовича, яку в місті поставлять пам’ятник.

Найбільш небезпечним футболістом шведів є Маркус Росенберг. У цьому сезоні він вже забив 8 голів. Також оборонцям "Динамо" слід "взяти на олівець" Андерса Крістиансена, в активі якого 7 результативних ударів. Хорошим пасом володіють Сьорен Ріекс та Арнор Траустасон.

Кадрова ситуація

"Динамо" зазнало серйозної кадрової втрати. У матчі з "Мальме" партнерам не допоможе основний оборонець Микита Бурда. Він пропустить гру через дискваліфікацію. Швидше за все, його місце в стартовому складі займе Артем Шабанов. Через травму гру пропустить Міккель Дуелунд.

У "Мальме" нема дискваліфікованих гравців. Під питанням участь тільки Франца Брорссона та Ромена Голла. Обидва зазнали ушкоджень.

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Прогноз

На папері "Динамо" є очевидним фаворитом поєдинком. Та теперішня гра "біло-синіх" не вселяє хороших надій. "Динамо" складно створює небезпеку біля воріт суперників та безграмотно грає в обороні. Чи встигли у клубі розв’язати цю проблему? Відповідь дасть гра.

Скромні клуби, як "Мальме", вміють користуватися недоліками суперників. Тому "Динамо" буде складно здобути позитивний результат.