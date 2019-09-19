Динамо – Мальме: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Динамо – Мальме: де дивитися онлайн матч 19 вересня 2019
Динамо – Мальме дивитися онлайн / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" стартує у Лізі Європи домашнім матчем проти шведського "Мальме". Матч у четвер, 19 вересня, можна буде переглянути на стадіоні, по телебаченні та онлайн.

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Єдиним офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні є "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них і покажуть матч "Динамо" – "Мальме". Початок трансляції о 19:50, сам матч розпочнеться о 19:55.

Дивитися онлайн матч "Динамо" – "Мальме" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Текстову онлайн-трансляцію проведе і сайт Спорт24. Вона розпочнеться за годину до матчу.

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Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Нагадаємо, матч "Динамо" – "Мальме" відбудеться у четвер, 19 вересня. Початок зустрічі о 19:55. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

До слова: Квартет Asturia виконає гімн Ліги Європи перед матчем "Динамо" – "Мальме"

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту Ліга Європи
Джерело: 24 канал
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