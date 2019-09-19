Динамо – Мальме: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
"Динамо" 19-го вересня стартує у Лізі Європи. У Києві віцечемпіон України приймає шведський "Мальме". Текстову онлайн-трансляцію поєдинку читайте на сайті Спорт24.
Це перша офіційна зустріч клубів. "Динамо" до поєдинку підходить з вкрай невдалими результатами. "Біло-сині" не можуть виграти шість матчів поспіль. У свою чергу "Мальме" веде боротьбу за чемпіонство у Швеції.
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Поєдинок у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" розпочнеться о 19:55.
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