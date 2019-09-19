Відео єдиного голу "Динамо" у ворота "Мальме" у матчі Ліги Європи

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Динамо - Мальме: огляд відео голів матчу 19.09.2019 - Ліга Європи
Динамо – Мальме відео / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" та шведський "Мальме" у матчі Ліги Європи у першому таймі голів не забивали. Хоча обидві команди мали нагоди відзначитися. Натомість єдиний гол було забито у другому таймі.

Загалом у першому таймі "Динамо" завдало аж 7 ударів. Але жодного з них не був у площину воріт. Натомість з п'яти ударів гравців шведської команди два летіло у бік воріт Бойка. Однак в одному з випадків удар виявився занадто слабким, щоб створити проблеми для голкіпера "Динамо".

До слова: Динамо – Мальме: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

У другому таймі було забито єдиний гол цього матчу. Після пасу Шепелєва відзначився Буяльський. Його удар і приніс перемогу "Динамо".

Динамо – Мальме відеоогляд матчу

 

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Динамо Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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