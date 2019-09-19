Відео єдиного голу "Динамо" у ворота "Мальме" у матчі Ліги Європи
Київське "Динамо" та шведський "Мальме" у матчі Ліги Європи у першому таймі голів не забивали. Хоча обидві команди мали нагоди відзначитися. Натомість єдиний гол було забито у другому таймі.
Загалом у першому таймі "Динамо" завдало аж 7 ударів. Але жодного з них не був у площину воріт. Натомість з п'яти ударів гравців шведської команди два летіло у бік воріт Бойка. Однак в одному з випадків удар виявився занадто слабким, щоб створити проблеми для голкіпера "Динамо".
До слова: Динамо – Мальме: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
У другому таймі було забито єдиний гол цього матчу. Після пасу Шепелєва відзначився Буяльський. Його удар і приніс перемогу "Динамо".
Динамо – Мальме відеоогляд матчу
Джерело: 24 канал
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