"Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи: відео

У матчі між "Динамо" та "Мальме" у четвер, 19 вересня, все вирішив єдиний гол, який кияни забили наприкінці зустрічі.

Динамо – Мальме 1:0

Гол: Буяльський, 84

Як це було: Відео єдиного голу "Динамо" у ворота "Мальме" у матчі Ліги Європи

У першому таймі "Динамо" більше володіло ініціативою. Але втілити її у забиті голи не зуміло. Перший раз небезпечний момент виник на 16-й хвилині, коли після прострілу з флангу м’яч відлетів аж до Шепелєва. Однак пробивав не Володимир, а Вербіч. Словенець завдав удар з розвороту, але навіть не в сторону воріт, а повз.

Згодом небезпечно пробивав вже сам Буяльський. Пройшло закидання в центр на Родрігеша, нападник скинув під удар партнеру. Удар був потужний, але не влучний.

На це все гості відповіли моментами Рієкса. Однак перший раз він не встиг до м’яча, коли отримав пас на хід. При цьому Кадар у цій атаці сфолив проти суперника, але суддя не зарахував фол.

Згодом Рієкс пробивав по воротах після пасу Розенберга. Цього разу м’яч летів у ворота, але сам удар був занадто слабкий. Тож Бойко без особливих проблем забрав м’яч до рук.

Значно активніше команди заграли у другому таймі. "Динамо" почало більше загострювати біля воріт суперників. Спершу Вербіч небезпечно пробив зі штрафного. Згодом Буяльський вийшов віч-на-віч з Даліном, але влучив у голкіпера.

Міг "Мальме" пропустити і від свого захисника. Після навісу зі штрафного один з оборонців невдало зіграв у м’яч, та знову чудову реакцію продемонстрував воротар.

Циганков, який був майже непомітний у першому таймі, у другій 45-хвилиниці мав декілька чудових нагод якщо не відзначитися, то допомогти це зробити партнерам. В одній з атак Віктор навіть виходив на ворота, але Сафарі заблокував м’яч і "динамівець" впав на газон у штрафному майданчику.

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Гол "Динамо" забило аж на 84-й хвилині. Відзначився Буяльський. Шепелєв дійшов з м’ячем майже до штрафного майданчика суперників та віддав пас на Буяльського на фланг. А вже той пробив у ближній кут воріт. Ні Далін, ні Бенгтссон, який "постелився" у підкаті, не завадили відзначитися.

У підсумку "Динамо" виграло і перервало свою шестиматчеву серію без перемог.

Динамо – Мальме відеооглдя матчу