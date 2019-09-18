Динамо – Мальме: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

"Динамо" після невдач на внутрішній арені спробує перемкнутися на єврокубки. У першому турі групового етапу Ліги Європи "біло-сині" зіграють проти шведського "Мальме". Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу.

Динамо – Мальме прогноз

"Динамо" перебуває у серйозній кризі: "біло-сині" не можуть виграти ось уже шість поєдинків поспіль. Через погані результати президент клубу Ігор Суркіс навіть готовий оштрафувати футболістів. Відтак, для "динамівців" у поєдинку з "Мальме" на карту буде поставлено все.

Шведський "Мальме" є скромним клубом за європейськими мірками. Та команда, яка свого часу виховала Златана Ібрагімовича, міцний горішок. "Мальме" постійний учасник єврокубків і готовий дати бій "Динамо".

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Прогноз Фаворит Спорт

Очевидним фаворитом протистояння на папері є саме українська команда. Перемогу столичного клубу в першому турі Ліги Європи букмекери оцінили коефіцієнтом 1,83. Коефіцієнт на те, що підопічні Олексія Михайличенка переможуть в один гол – 3,60.

"Динамо" у єврокубках давно не демонструє яскравого футболу, тому "Мальме" матиме шанс на успіх. Коефіцієнт на звитягу шведів – 4,45. Якщо ж поєдинок у Києві завершиться нічиєю – 3,60.

Прогноз Pari Match

"Динамо" й "Мальме" ніколи не зустрічалися в офіційних матчах, тому складно прогнозувати результат гри. Фахівці Pari Match пропонують вгадати, скільки голів буде забито: Тотал матчу 0-1 голи – коефіцієнт 3,20. Якщо ж у грі буде забито 2-3 голи – 2,01. На чотири й більше голів у цій грі букмекери пропонують коефіцієнт 3,70.

Протистояння "Динамо" й "Мальме" виглядає досить рівним. Відтак, перемогу може здобути кожен. Звитяга киян в один м'яч або нічия оцінена коефіцієнтом 1,87. Якщо ж святкуватиме перемогу "Мальме" в один м'яч або нічию – коефіцієнт 2,28.

1xbet

Фахівці 1xbet пропонують фанатам відгадати, хто відзначиться голом у цій грі. Коефіцієнт на м'яч лідера "Динамо" Віктора Циганкова – 2,6. Якщо ж м'ячем відзначиться Жерсон Родрігес – 2,8.

У "Мальме" експерти виділяють Маркуса Русенберга. Його гол у ворота "Динамо" букмекери оцінили коефіцієнтом 3,5. Коефіцієнт 4,2 на гол Гільєрмо Молінса.

Матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" – "Мальме" відбудеться у четвер, 19-го вересня. Початок гри о 19:55. Результат матчу та відео голів читайте на сайті Спорт24.