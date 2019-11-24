Динамо – Маріуполь: де дивитися онлайн матчу чемпіонату України

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Динамо – Маріуполь дивитися онлайн / ФК "Маріуполь"

У неділю, 24 листопада, київське "Динамо" прийматиме "Маріуполь". Матч чемпіонату України може буде переглянути по телебаченні, а також онлайн.

Домашні матчі київського "Динамо" в чемпіонаті України показує канал "2+2". Саме на ньому і відбудеться трансляція в прямому ефірі матчу "Динамо" – "Маріуполь". Початок трансляція о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.

До слова: Динамо – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Традиційно матчі будуть показані й на двох ютуб-каналах. Перший – це FootballHub, який здійснює трансляцію з каналу "2+2". Ще одну трансляцію можна буде переглянути на офіційному ютуб-каналі ФК "Динамо". Вона буде розширена – з коментарями перед матчем та включенням зі стадіону.

Онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Маріуполь" відбудеться і на сайті Спорт24. Вона буде доступна на 15-20 хвилин до початку гри.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту ФК Маріуполь Динамо Футбол
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