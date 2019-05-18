Динамо – Маріуполь: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Динамо – Маріуполь - де дивитися онлайн матч УПЛ - 18 травня 2019
Динамо – Маріуполь де дивитися онлайн

Матч між київським "Динамо" та "Маріуполем" у чемпіонаті України буде доступний до перегляду як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн. У тому числі на сайті Спорт24. Гра відбудеться у суботу, 18 травня. Початок о 17:00.

Домашні матчі київського "Динамо" у сезоні 2018/2019 транслює телеканал "2+2". Саме цей телеканал покаже гру "Динамо" – "Маріуполь".

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Початок трансляції, о 16:50. Сам матч розпочнеться, о 17:00. Також матч "Динамо" – "Маріуполь" можна буде подивитися онлайн на сайті телеканалу. Онлайн матчу "Динамо" – "Маріуполь" буде доступний і на сайті Спорт24.

Матч "Динамо" – "Маріуполь" відбудеться у суботу, 18 травня. Початок матчу – о 17:00. Відео голів та огляд – на сайті Спорт24.

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Теги: Динамо Новини Спорту Спорт Футбол ФК Маріуполь
Джерело: 24 канал
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