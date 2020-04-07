"Динамо" має бути кращим за всіх: чемпіон світу провів онлайн-тренування для "динамівців"

19-річний талановитий "динамівець" Георгій Цітаішвілі вирішив корисно провести час у карантині та провів онлайн-тренування для перспективної молоді "Динамо".

Футболісти київського клубу дотримуються карантину, який ввели через пандемію коронавірусу та тренуються у домашніх умовах.

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Академічна група "Динамо" U14 провела чергове планове тренування в онлайн-режимі.

Тренування з Георгій Цітаішвілі

Георгій вже поділися офіційному сайту "Динамо" враженнями від такого тренування.

Футболіст зазначив, що все пройшло відмінно, таке тренування пішло на користь усім. Під час онлайн-тренування футболісти працювали над фізичкою, качали прес, руки, ноги та попрацювали із м'ячем.

Зараз карантин, багато футболістів їх віку думають, що можна відпочити, але я вважаю, що "Динамо" має бути кращим на всіх рівнях. Поки всі відпочивають, "динамівці" тренуються і старанно працюють, починаючи від першої команди і закінчуючи клубною школою і академією,

– сказав Георгій.

У поточному сезоні Цітаішвілі провів за першу команду "Динамо" 5 матчів у всіх турнірах та віддав одну результативну передачу.

У травні 2018 року у віці 17 років дебютував за дорослу команду "Динамо", вийшовши на заміну у фінальному матчі Кубка України з "Шахтарем".

Додамо, що Георгій – чемпіон світу U20 у складі збірної України. Також був визнаний найкращим гравцем у фінальному матчі турніру.

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