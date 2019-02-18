"Динамо" має один з наймолодших складів у плей-офф Ліги Європи: цифри
Київське "Динамо" виявилося в п'ятірці наймолодших команд плей-офф Ліги Європи.
За інформацією аналітичного агенства Transfermarkt, середній вік киян – 24,8 року. Донецький "Шахтар", який також представляє Україну на турнірі, виявився на 12 місці з середнім віком 26 років.
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Лідирує в рейтингу "Генк", за який виступає українець Руслан Маліновський, у нього середній вік 23,4 року.
Суперник "Шахтаря" в 1/16 фіналу "Айнтрахт" – 9-й (25,2), опонент "Динамо" "Олімпіакос" – 18-й (26,6).
Топ-10 наймолодших команд, що грають в плей-офф Ліги Європи в сезоні 2018/19:
1. "Генк" – 23,4 року;
2. "Брюгге" – 23,9;
3. "Ред Булл Зальцбург" – 24,0;
4. "Цюріх" – 24,1;
5. "Динамо" – 24,8;
...
9. "Айнтрахт" – 25,2;
...
12. "Шахтар" – 26,0;
...
18. "Олімпіакос" – 26,6.
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