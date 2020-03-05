"Динамо" Мілевського втретє виграло Суперкубок Білорусі, здолавши команду Вернидуба – відео
Брестське "Динамо" в матчі за Суперкубок Білорусі обіграло "Шахтар" з Солігорська – 2:0.
Динамо-Брест – Шахтар 2:0
Голи: Габі, 3, Савицький, 30
Вилучення: Мілевський, 49
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З перших хвилин за "Динамо-Брест" грали два представники України – півзахисник Олександр Нойок та нападник Артем Мілевський. Форвард на 30-й хвилині відзначився асистом. На початку другої половини зустрічі Мілевський отримав другу жовту картку і залишив поле.
Вилучення Мілевського
Нойок в середині другого тайму отримав попередження. На 81-й хвилині хавбек був замінений. Ще один українець у складі "Динамо-Брест" Євген Хачеріді провів весь поєдинок на лаві запасних.
- Головний тренер солігорського "Шахтаря" – українець Юрій Вернидуб. Наставник очолив клуб з Білорусі в листопаді минулого року.
- Для "Динамо-Брест" це третя поспіль перемога в Суперкубку Білорусі. У минулому сезоні клуб виграв чемпіонат Білорусі.
Динамо-Брест – Шахтар відеоогляд матчу
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