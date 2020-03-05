"Динамо" Мілевського втретє виграло Суперкубок Білорусі, здолавши команду Вернидуба – відео

Брестське "Динамо" в матчі за Суперкубок Білорусі обіграло "Шахтар" з Солігорська – 2:0.

Динамо-Брест – Шахтар 2:0

Голи: Габі, 3, Савицький, 30

Вилучення: Мілевський, 49

Дивтіься також: "Шахтар" розтрощив "Дніпро-1" у чемпіонаті України: відео

З перших хвилин за "Динамо-Брест" грали два представники України – півзахисник Олександр Нойок та нападник Артем Мілевський. Форвард на 30-й хвилині відзначився асистом. На початку другої половини зустрічі Мілевський отримав другу жовту картку і залишив поле.

Вилучення Мілевського

Нойок в середині другого тайму отримав попередження. На 81-й хвилині хавбек був замінений. Ще один українець у складі "Динамо-Брест" Євген Хачеріді провів весь поєдинок на лаві запасних.

Головний тренер солігорського "Шахтаря" – українець Юрій Вернидуб . Наставник очолив клуб з Білорусі в листопаді минулого року.

. Наставник очолив клуб з Білорусі в листопаді минулого року. Для "Динамо-Брест" це третя поспіль перемога в Суперкубку Білорусі. У минулому сезоні клуб виграв чемпіонат Білорусі.

Динамо-Брест – Шахтар відеоогляд матчу