"Динамо" може підсилити досвідчений легіонер

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Карлос Де Пена
Карлос Де Пена / depor.com

"Динамо" може підписати контракт з уругвайським футболістом Карлосом Де Пена. Футболіст начебто перебуває на перегляді в київському клубі вже понад тиждень.

У "Динамо" 27-річного уругвайця порекомендував колишній тренер "біло-синіх" Леонід Буряк, інформує Sport Arena.

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Карлос Де Пена перебуває без клубу з початку року. Останньою командою футболіста був уругвайський "Насьональ", в якому він почав свою професійну кар'єру.

Раніше півзахисник також виступав у складі англійського "Міддлсбро" й іспанського "Реал Ов'єдо".

За всю свою кар'єру футболіст зіграв 123 матчі, забив 21 гол та віддав 16 результативних передач. За даними Transfermarkt, його трансферна ціна складає 1,5 млн євро.

У січні 2019 року бразильський "Ботафого" оголосив про переговори з уругвайцем, однак контракт з ним не був укладений.

Уругваєць в основному виступає на позиції лівого атакувального півзахисника, але також може бути центральним форвардом і лівим півзахисником.

Нещодавно "Динамо" покинув бразилець Вітор Буено. Ймовірно в обличчі Карлоса Де Пена київський клуб бачить заміну Буено.

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Теги: Футбол Спорт Трансфери Динамо
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