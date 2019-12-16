"Динамо" може повернути зіркового форварда з оренди вже взимку

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Назарій Русин / ФК "Динамо"

Гендиректор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів про долю Богдана Лєднєва і Назарія Русина, яких клуб орендує у київського "Динамо".

Рафаїлов зізнався, що Динамо має право дострокового повернення Назарія Русина.

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В орендній угоді Русина є опція, що після Нового року він може повернутися в розташування "Динамо". У Лєднєва орендний контракт до літа і такої опції немає,
– сказав гендиректор "Зорі".

Нагадаємо, що Лєднєв і Русин є одними з лідерів луганської "Зорі". Богдан виступає в команді з літа 2018 року, а Назарій – з літа 2019-го.

На рахунку Лєднєва в цьому сезоні 21 матч, 10 голів і 3 результативні передачі, у Русина – 17 ігор, 7 голів і 4 асисти.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Зоря
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