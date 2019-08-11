"Динамо" може віддати ще одного юного таланта в клуб УПЛ

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко може поповнити склад луганської "Зорі".

Про це повідомляє Sport.ua. 20-річний футболіст вже провів переговори з тренерським штабом луганчан в Києві.

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Жодних деталей імовірних переговорів між гравцем і луганським клубом не повідомляється. Початок сезону 2019/20 Шапаренко провів у дублі "Динамо" через незадовільні фізичні кондиції.

Як уточнив наставник "Динамо" Олександр Хацкевич, Шапаренко залишається в команді, в якій, за словами тренера, є солідна конкуренція.

Протягом попереднього сезону Микола взяв участь в 33 матчах "Динамо" у всіх турнірах, забивши 8 голів і віддавши 3 результативні передачі.

10 серпня "Динамо" втратило перші очки в новому сезоні УПЛ, поступившись вдома "Шахтарю" (1:2). Шапаренко спостерігав за матчем з трибун.

Спорт 24 писав, що "Динамо" в це трансферне вікно покинув форвард Назарій Русин. Гравець на правах оренди перейшов у луганську "Зорю". Футболіст не влаштовував головного тренера Олександра Хацкевича.