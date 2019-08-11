"Динамо" може віддати ще одного юного таланта в клуб УПЛ

19 Читать новость на русском
Микола Шапаренко може покинути "Динамо"
Микола Шапаренко може покинути "Динамо" / ФК "Динамо"

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко може поповнити склад луганської "Зорі".

Про це повідомляє Sport.ua. 20-річний футболіст вже провів переговори з тренерським штабом луганчан в Києві.

Ви згодні? Коли в Україні йде війна – це неприйнятно, – Гармаш про трансфер Ракіцького в російський "Зеніт"

Жодних деталей імовірних переговорів між гравцем і луганським клубом не повідомляється. Початок сезону 2019/20 Шапаренко провів у дублі "Динамо" через незадовільні фізичні кондиції.

Як уточнив наставник "Динамо" Олександр Хацкевич, Шапаренко залишається в команді, в якій, за словами тренера, є солідна конкуренція. 

Протягом попереднього сезону Микола взяв участь в 33 матчах "Динамо" у всіх турнірах, забивши 8 голів і віддавши 3 результативні передачі.

10 серпня "Динамо" втратило перші очки в новому сезоні УПЛ, поступившись вдома "Шахтарю" (1:2). Шапаренко спостерігав за матчем з трибун.

Спорт 24 писав, що "Динамо" в це трансферне вікно покинув форвард Назарій Русин. Гравець на правах оренди перейшов у луганську "Зорю". Футболіст не влаштовував головного тренера Олександра Хацкевича.

blog_ava
Позиція Туреччини щодо Криму дратує Кремль, – міжнародник
сьогодні
5646
Теги: Новини Спорту Динамо УПЛ ФК Зоря Трансфери Футбол Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ворскла" вирвала перемогу у грі проти "Львова" у матчі з п'ятьма голами: відео
10 серпня 21:37 "Ворскла" вирвала перемогу у грі проти "Львова" у матчі з п'ятьма голами: відео
657
Трансфери команд УПЛ: онлайн
8 серпня 16:04 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11913
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
9 серпня 17:08 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6947
"Олександрія" у матчі з двома вилученнями перемогла "Олімпік": відео
10 серпня 21:27 "Олександрія" у матчі з двома вилученнями перемогла "Олімпік": відео
198
Сутичка гравців "Динамо" та "Шахтаря" після матчу: відео
10 серпня 20:14 Сутичка гравців "Динамо" та "Шахтаря" після матчу: відео
5466
Новини
Більше новин
Залиште відгук