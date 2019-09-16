Динамо може запросити іноземного тренера, який раніше очолював "Карпати"

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Олег Кононов
Олег Кононов / ФК "Спартак"

Колишній головний тренер "Карпат" Олег Кононов, який нині очолює московський "Спартак", може стати наставником київського "Динамо".

Варіант із запрошенням білоруського наставника може зацікавити киян в майбутньому, повідомляє Sport-express.ru.

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У нинішньому сезоні московський клуб під керівництвом білоруса не вказує хороших результатів. Спартак вилетів з Ліги Європи, в чемпіонаті Росії клуб йде на 6-му місці, програвши два останні матчі.

Кононов очолив "Спартак" в листопаді минулого року, змінивши на цій посаді екс-тренера "Динамо" Рауля Ріанчо.

Кононов з 2008-го по 2011 рік очолював львівські "Карпати," з якими доходив до групового етапу Ліги Європи. Також він працював у "Севастополі" і "Металурзі" Запоріжжя.

Динамо в серпні вже змінило головного тренера – команду очолив Олексій Михайличенко. Однак під керівництвом нового наставника "біло-сині" не показують потрібного результату, не зумівши виграти в трьох останніх матчах.

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Наступний матч "Динамо" проведе в четвер, 19 вересня, вдома проти "Мальме" в першому турі Ліги Європи. Початок поєдинку о 19:55.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
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