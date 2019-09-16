Динамо може запросити іноземного тренера, який раніше очолював "Карпати"
Колишній головний тренер "Карпат" Олег Кононов, який нині очолює московський "Спартак", може стати наставником київського "Динамо".
Варіант із запрошенням білоруського наставника може зацікавити киян в майбутньому, повідомляє Sport-express.ru.
Голосуйте! Хто винен у невдачах "Динамо"? Опитування
У нинішньому сезоні московський клуб під керівництвом білоруса не вказує хороших результатів. Спартак вилетів з Ліги Європи, в чемпіонаті Росії клуб йде на 6-му місці, програвши два останні матчі.
Кононов очолив "Спартак" в листопаді минулого року, змінивши на цій посаді екс-тренера "Динамо" Рауля Ріанчо.
Кононов з 2008-го по 2011 рік очолював львівські "Карпати," з якими доходив до групового етапу Ліги Європи. Також він працював у "Севастополі" і "Металурзі" Запоріжжя.
Динамо в серпні вже змінило головного тренера – команду очолив Олексій Михайличенко. Однак під керівництвом нового наставника "біло-сині" не показують потрібного результату, не зумівши виграти в трьох останніх матчах.
Читайте також: "Динамо" вперше програло "Десні" й продовжило безвиграшну серію до шести матчів: відео
Наступний матч "Динамо" проведе в четвер, 19 вересня, вдома проти "Мальме" в першому турі Ліги Європи. Початок поєдинку о 19:55.
Вибір редакції
-
Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛсьогодні , 08:35
-
"Динамо" вперше програло "Десні" й продовжило безвиграшну серію до шести матчів: відео15 вересня , 19:01
-
Кубок Девіса: Стаховський врятував Україну від поразки в протистоянні з Угорщиною15 вересня , 18:05