"Динамо" назвало стартовий склад на матч з "Мальме"

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"Динамо" назвало стартовий склад на матч з "Мальме"
"Динамо" назвало стартовий склад на матч з "Мальме" / twitter.com/dynamokyiv

Київське "Динамо" визначилося зі стартовим складом на перший матч у Лізі Європи. У Києві "біло-сині" зустрічаються зі шведським "Мальме".

У стартовому складі "Динамо" вийдуть семеро українців і тільки четверо легіонерів.

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Склади команд:

Динамо: Бойко, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Вербіч, Циганков, Родрігес

Запасні: Бущан, Караваєв, Цитаішвілі, Гармаш, Бєсєдін, Де Пена, Соль

Мальме: Даллін, Беймо, Нільсен, Бенгтсон, Сафарі, Рікс, Башіру, Левіцкі, Траустасон, Розенберг, Крістіансен

Запасні: Меліхарек, Ларссон, Кнутсен, Моллінс, Галль, Антонсон, Бергет

Поєдинок 1-го туру Ліги чемпіонів "Динамо" – "Мальме" розпочнеться о 19:55. Результат гри читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Ліга Європи
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