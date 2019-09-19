"Динамо" назвало стартовий склад на матч з "Мальме"
Київське "Динамо" визначилося зі стартовим складом на перший матч у Лізі Європи. У Києві "біло-сині" зустрічаються зі шведським "Мальме".
У стартовому складі "Динамо" вийдуть семеро українців і тільки четверо легіонерів.
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Склади команд:
Динамо: Бойко, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Вербіч, Циганков, Родрігес
Запасні: Бущан, Караваєв, Цитаішвілі, Гармаш, Бєсєдін, Де Пена, Соль
Мальме: Даллін, Беймо, Нільсен, Бенгтсон, Сафарі, Рікс, Башіру, Левіцкі, Траустасон, Розенберг, Крістіансен
Запасні: Меліхарек, Ларссон, Кнутсен, Моллінс, Галль, Антонсон, Бергет
Поєдинок 1-го туру Ліги чемпіонів "Динамо" – "Мальме" розпочнеться о 19:55. Результат гри читайте на сайті Спорт24.