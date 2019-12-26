"Динамо" назвало суперників на перший збір: дата матчів
Під час першого зимового тренувального збору в турецькому Белеку "Динамо" проведе шість контрольних матчів. Перший збір триватиме з 15 до 28 січня.
Два матчі проти ФК "Вардар" (Північна Македонія) та "Хайдука" (Спліт, Хорватія) відбудуться у рамках товариського турніру Gloria Cup, у якому беруть участь три команди. Ще чотири спаринги носитимуть статус контрольних зустрічей.
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Розклад контрольних матчів
19.01.2020 "Динамо" – "Легія" (Варшава, Польща)
20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)
23.01.2020 "Динамо" – ФК "Вардар" (Північна Македонія)
24.01.2020 "Динамо" – "Хайдук" (Спліт, Хорватія)
27.01.2020 "Динамо" – "Динамо" (Брест, Білорусь)
28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Алма–Ата, Казахстан)
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