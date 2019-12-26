24 канал техно lifestyle Економіка Здоровʼя футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

"Динамо" назвало суперників на перший збір: дата матчів

31 Читать новость на русском
"Динамо" назвало суперників на перший збір: дата матчів / fcdynamo.kiev.ua

Під час першого зимового тренувального збору в турецькому Белеку "Динамо" проведе шість контрольних матчів. Перший збір триватиме з 15 до 28 січня.

Два матчі проти ФК "Вардар" (Північна Македонія) та "Хайдука" (Спліт, Хорватія) відбудуться у рамках товариського турніру Gloria Cup, у якому беруть участь три команди. Ще чотири спаринги носитимуть статус контрольних зустрічей.

Читайте також: "Динамо" офіційно підтвердило перехід двох футболістів

Розклад контрольних матчів

19.01.2020 "Динамо" – "Легія" (Варшава, Польща)

20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)

23.01.2020 "Динамо" – ФК "Вардар" (Північна Македонія)

24.01.2020 "Динамо" – "Хайдук" (Спліт, Хорватія)

27.01.2020 "Динамо" – "Динамо" (Брест, Білорусь)

28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Алма–Ата, Казахстан)

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні
18964
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:20 Найкращі нокаути 2019 року: відео
Юрій Семенюк 502
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 901
23 грудня 21:00 Збірна з волейболу й незламний Дерев’янченко: хто найбільше вразив у 2019 році
Михайло Гема 690
сьогодні 08:10 Лунін зробив пропозицію своїй дівчині на стадіоні "Вальядоліду": миле фото
Юрій Семенюк 746
25 грудня 17:07 Усик відібрав у журналістів мікрофони та пожонглював ними: відео
Юрій Семенюк 772
Новини
Більше новин
Залиште відгук