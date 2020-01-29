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"Динамо" назвало всіх суперників на другому зборі в Туреччині

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Суперники "Динамо" на другому зборі / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" оголосило список з шести команд, з якими зіграє на другому навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Вже 2 лютого "Динамо" повернеться до турецького Белека, де продовжить підготовку до другої частини сезону, повідомляє пресслужба киян.

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Другий збір у Туреччині триватиме до 16 лютого. Протягом цього збору динамівці запланували проведення шести контрольних матчів:

  • 5 лютого – "Олімпія" (Любляна, Словенія)
  • 6 лютого – "Стремсгодсет" (Драммен, Норвегія)
  • 9 лютого – "Борац" (Баня-Лука, Сербія)
  • 11 лютого – БАТЕ (Борисов, Білорусь)
  • 12 лютого – "Тобол" (Костанай, Казахстан)
  • 15 лютого – "Динамо" (Тбілісі, Грузія)

Футболісти "Динамо" провели шість спарингів на першому зборі в Туреччині: зіграли внічию з "Легією" (1:1), обіграли "Нефтчі" (2:1), розгромили "Вардар" (0:4), поступилися "Хайдуку" (0:1), перемогли "Динамо" з Бресту (3:0) та здолали "Карат" (2:0).

Осінню частину сезону УПЛ київський клуб завершив на другому місці турнірної таблиці. Відставання від лідера "Шахтаря" становить 14 очок.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
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