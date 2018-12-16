"Динамо" не платило зарплату захиснику, у новому клубі гравець став на ті ж граблі

Колишній гравець "Динамо" Євген Хачеріді так і не зміг домовитися про перехід з грецького ПАОКу, лави якого поповнив влітку 2018 року. Футболіст продовжить захищати кольори греків, але отримуватиме меншу зарплату.

Футболіст збірної України наразі отримує зарплату в п'ять разів меншу за обумовлену суму.

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"ПАОК і Хачеріді так і не домовилися припинити співпрацю. Гравець і далі отримуватиме лиш офіційну зарплатню. Вона майже в 5 разів менша за обумовлену у додатку до контракту (найбільшого у команді). Якась немилостива доля. Зважаючи, що останній рік у Києві ("Динамо", – Спорт24) Жені взагалі не платили", – написав у Twitter журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

За інформацією Бурбаса, Хачеріді відмовився укладати новий контракт з "Динамо".

"Відмовився укладати новий контракт, от і перестали платити. Гравець отримував лише 20 тисяч грн., прописаних у контракті. А копію додатку, в якому була гарантована зарплатня 2,3 млн. євро, чомусь не забрав. Через свою халатність. Ясна річ, "Динамо" сповна використало цю ситуацію", – зазначив Бурбас у коментарях під публікацією.

Раніше ПАОК виставив Хачеріді на трансфер і почав пошуки покупця. Сам Євген заявляв, що хоче продовжити кар'єру в Німеччині.

Хачеріді перебрався до Греції в кінці травня 2018 року, але з тих пір зіграв лише 11 матчів у всіх турнірах, при цьому в грецькій Суперлізі виходив на поле 3 рази. Його контракт з ПАОКом чинний до літа 2021 року.

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