"Динамо" не вдалося завершити трансфер сенегальця Матара: стали відомі причини

252 Читать новость на русском
Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін
Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін / twitter.com

"Динамо" та "Олімпік" не змогли домовитися про трансфер сенегальського нападника Матара Дійє. "Олімпік" вирішив не продавати форвардам киянам.

У ЗМІ з'явилася інформація, що клуби не домовилися щодо вартості футболіста. Водночас президент "Олімпіка" Владислав Гельзін розповів, що перехід не відбувся не тільки через фінансові питання.

Читайте також: У конфлікті між Україною та Росією винен Порошенко, – екс-гравець "Динамо"

Кияни до нас першими звернулися. Надійшов дзвінок від керівництва клубу. Питання стояло більше не в ціні, а в перспективах Матара в київській команді. Він, швидше за все, не був би гравцем основного складу.

А щоб далі бути спільними партнерами з "Динамо" по Матару, мені потрібно, щоб він мав постійну ігрову практику і ріс як футболіст. Для подальшої перспективи розвитку, краще залишити Дійє в "Олімпіку",
– сказав Гельнів у коментарі Footboom.

За словами Гельзіна, "Динамо" в будь-який момент може його викупити, якщо Матар їм знадобиться. Щодо ціни футболіста, то Гельзін відмовився її озвучувати. Президент "Олімпіка" заявив, що, за словами агентів, вартість сенегальця досить значна.

Гравець лише взимку 2019 року приєднався до донеччан, а його контракт чинний до кінця 2022 року. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

У попередньому сезоні УПЛ Матар Дійє зіграв у 13 матчах (11 – в основі). Він забив 7 голів та врятував "Олімпік" від вильоту в Першу Лігу.

blog_ava
Грузія відкликала свого посла з України
сьогодні
9717
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Трансфери ФК Олімпік
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
30 червня 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
18598
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 17:55 Трансфери команд УПЛ: онлайн
4600
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 14:09 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
2005
Жінка-арбітр з Бразилії кумедно потролила футболіста під час матчу: відео
сьогодні 18:05 Жінка-арбітр з Бразилії кумедно потролила футболіста під час матчу: відео
863
Кличко в компанії легенд "Баварії" відвідав допрем'єрний показ фільму про Крооса: фото та відео
сьогодні 14:59 Кличко в компанії легенд "Баварії" відвідав допрем'єрний показ фільму про Крооса: фото та відео
445
Новини
Більше новин
Залиште відгук