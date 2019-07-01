"Динамо" не вдалося завершити трансфер сенегальця Матара: стали відомі причини

"Динамо" та "Олімпік" не змогли домовитися про трансфер сенегальського нападника Матара Дійє. "Олімпік" вирішив не продавати форвардам киянам.

У ЗМІ з'явилася інформація, що клуби не домовилися щодо вартості футболіста. Водночас президент "Олімпіка" Владислав Гельзін розповів, що перехід не відбувся не тільки через фінансові питання.

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Кияни до нас першими звернулися. Надійшов дзвінок від керівництва клубу. Питання стояло більше не в ціні, а в перспективах Матара в київській команді. Він, швидше за все, не був би гравцем основного складу.



А щоб далі бути спільними партнерами з "Динамо" по Матару, мені потрібно, щоб він мав постійну ігрову практику і ріс як футболіст. Для подальшої перспективи розвитку, краще залишити Дійє в "Олімпіку",

– сказав Гельнів у коментарі Footboom.

За словами Гельзіна, "Динамо" в будь-який момент може його викупити, якщо Матар їм знадобиться. Щодо ціни футболіста, то Гельзін відмовився її озвучувати. Президент "Олімпіка" заявив, що, за словами агентів, вартість сенегальця досить значна.

Гравець лише взимку 2019 року приєднався до донеччан, а його контракт чинний до кінця 2022 року. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

У попередньому сезоні УПЛ Матар Дійє зіграв у 13 матчах (11 – в основі). Він забив 7 голів та врятував "Олімпік" від вильоту в Першу Лігу.