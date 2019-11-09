"Динамо" не захотіло взяти колишнього гравця "Барселони" через відмову пробігти тест Купера

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Олександр Глєб
Олександр Глєб / dar24.com

Колишній футболіст "Барселони" та "Арсеналу" білорус Олександр Глєб розповів, що міг опинитися у київському "Динамо". Білорус не став гравцем киян, оскільки не пробіг тест Купера.

За словами Глєба, експрезидент БАТЕ Анатолій Капській повідомив, що він поїде на перегляд в "Динамо" разом з білоруським воротарем Василем Хомутовським.

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Глєб розповів, що його поселили на старій базі "біло-синіх", а на перегляді в "Динамо", яке очолював Валерій Лобановський, було 50 осіб. Тоді й Глєбу сказали, що доведеться пробігти тест Купера.

Я їм кажу: я не буду тест Купера бігти. А потім якийсь там турнір в залі був. Після тренування тиск міряють, а у мене таке, знаєш, з дитинства, коли кров з пальця або з вени здаєш, я ледь свідомість не втрачаю.

Мені коли міряли тиск, у мене там 145 на 80 і лікарі говорять: Ні, тобі не можна. Я кажу: Та нормально все. У підсумку я посидів на заміні, мене не поставили. І все, я поїхав,
– розповів Глєб ютуб-каналу "КраСава".

Олександр Глєб окрім лондонського "Арсеналу" та каталонської "Барселони" також виступав за "Штутгарт", "Вольфсбург", "Бірмінгем" та інші клуби. Ім'я у світовому футболі білорус зробив саме в "Арсеналі".

Що таке тест Купера?Це загальна назва ряду тестів на фізичну підготовленість організму людини, створених американським доктором Кеннетом Купером у 1968 році для армії США.

Найбільш відомий різновид, який полягає у 12-хвилинному бігу: пройдена відстань фіксується, і на основі цих даних робляться висновки в спортивних або медичних цілях.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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