"Динамо" не згідне зі штрафом КДК: Рішення – приклад вибіркового правосуддя і буде оскаржено

"Динамо" відповіло на рішенням КДК УАФ від 21 листопада 2019 року. Клуб покарано грошовим штрафом у розмірі 500 000 гривень та проведенням наступного домашнього матчу без глядачів через скандал на грі з "Шахтарем".

"Динамо" на своєму сайті опублікувало офіційну заяву, в якій зазначає, що рішення КДК "є яскравим прикладом вибіркового футбольного правосуддя".

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У "Динамо" заявляють, що рішення "було прийнято всупереч принципам повноти, об’єктивності та всебічності розгляду справ і в порушення усталеної дисциплінарної практики органів УАФ та УЄФА".

"До цих пір не закінчено розслідування кримінального провадження за фактами подій на ОСК "Металіст", що унеможливлює визначення винуватості або невинуватості осіб – ймовірних порушників", – йдеться у повідомленні "Динамо".

Що сталося на ОСК "Металіст"? 10 листопада на стадіоні в рамках 14 туру УПЛ зустрілися "Шахтар" і "Динамо". Гру довелося перервати через расистські вигуки з трибун. 21 листопада КДК УАФ виніс покарання "Динамо", "Шахтарю" та бразильцю Тайсону.

Також київський клуб заявляє, що надсилав на адресу "Шахтаря" та офіційного телемовника ТРК "Футбол" листи щодо надання відео- та аудіоматеріалів матчу. Однак, як йдеться на сайті "біло-синіх", жодних відповідей не надійшло.

Більше того, при розгляді справи КДК УАФ проігнорував дану аргументацію нашого клубу та відмовив у клопотанні про витребування доказів, чим грубо порушив принцип повноти розгляду,

– зазначають у "Динамо".

Також столичний клуб називає рішення про покарання у вигляді проведення домашнього матчу без глядачів безпрецедентним, "оскільки практика вітчизняних та європейських дисциплінарних органів свідчить про застосування подібних санкцій винятково щодо наступних виїзних матчів".

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У "Динамо" заявили, що будуть оскаржувати рішення КДК УАФ.

Це буде зроблено з єдиною метою – встановлення істини у цій непростій справі, оскільки неможливо прийняти об’єктивне рішення про винуватість або невинуватість клубу та інших осіб без повного та всебічного розслідування обставин інциденту,

– йдеться на сайті киян.

На завершення "Динамо" наголосило на непохитній позиції нульової толерантності до будь-яких проявів насильства, расизму та інших проявів нетерпимості на стадіонах.