"Динамо" не змогло обіграти чемпіона Швеції на зборах в Іспанії: відео матчу

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"Динамо" зіграло внічию з "Мальме"
"Динамо" зіграло внічию з "Мальме" / twitter.com/dynamokyiv

Київське "Динамо" провело черговий контрольний поєдинок на зборах в Іспанії в рамках підготовки до матчів 1/16 Ліги Європи проти грецького "Олімпіакоса".

Динамо – Мальме 0:0

"Динамо" звело до нічиєї контрольний спаринг проти "Мальме". За досить рівної гри команди прогнозовано розписали безгольову нічию з рахунком 0:0.

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Динамо було представлено фактично оптимальним на сьогоднішній день складом, який, мабуть, і награється на поєдинки з "Олімпіакосом" в Лізі Європи. Перша зустріч з греками відбудеться 14 лютого в Піреї, куди динамівці вилетять з Іспанії днем раніше.

До слова, кияни завершать підготовку до другої частини сезону 9 лютого, коли зіграють товариський поєдинок проти норвезької "Волеренги".

Спорт 24 писав, що в попередньому спарингу "Динамо" резервним складом несподівано програло американському клубу "Нью-Інгленд Революшн".

Дивіться повне відео матчу Динамо – Мальме

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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