"Динамо" не змогло обіграти клуб Першої ліги у спарингу: за киян вийшли Сідклей та Русин

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"Динамо" – "Оболонь-Бровар" результат
"Динамо" – "Оболонь-Бровар" результат / Фото з відкритих джерел

У контрольному матчі київське "Динамо" зіграло внічию з командою Першої ліги "Оболонь-Бровар" (1:1).

Динамо – Оболонь-Бровар 1:1
Голи: Цитаішвілі, 11 – Островський, 82

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Білоруський тренер виставив фактично другий склад, капітаном якого став Йосип Піваріч. Також зазначимо вихід на поле бразильця Сідклея і Назарія Русина, навколо яких останнім часом поширюються чутки, що вони покинуть "Динамо".

Рахунок в першому таймі відкрив Георгій Цітаішвілі. Однак пивовари відігралися під кінець зустрічі – відзначився Островський.

Вже 21 липня о 16:00 "Динамо" на стадіоні імені Валерія Лобановського зіграє з "Колосом" з Ковалівки другий матч.

Новий сезон "біло-сині" розпочнуть 28 липня, коли в Одесі розіграють Суперкубок України з донецьким "Шахтарем".

 

 

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
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