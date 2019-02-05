"Динамо" не змогло перемогти скромний клуб із Швеції
Київське "Динамо" провело черговий матч в рамках зборів, які проходять в іспанській Марбельї. Столична команда зіграла зі шведським "Естерсундом".
Естерсунд – Динамо 0:0
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Матч завершився безгольовою нічиєю. Гра відбулася на центральному міському стадіоні міста Марбелья.
"Динамо" розпочало матч з "Естерсундом" у такому складі: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльський, Че Че, Шапаренко, Циганков, Вербич, Соль.
Раніше кияни в рамках іспанського збору перемогли софійський ЦСКА. Наступну гру "біло-сині" проведуть проти Нью-Інгленд Революшн.
Джерело: 24 Канал
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