"Динамо" неочікувано програло товариський матч новачку УПЛ "Колосу": відео

Київське "Динамо" та "Колос" з Ковалівки готуються до старту в УПЛ. Обидві команди провели контрольний матч у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Варто зазначити, що для "Динамо" це був другий контрольний матч у неділю, 21 липня. У першій грі команда зіграла внічию з "Оболонь-Бровар" 1:1. Натомість матч проти "Колоса" кияни програли 1:3.

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Перший гол було забито вже у другому таймі. Де Пена збив суперника у штрафному майданчику, і Гавриш чітко пробив з 11-метрової позначки.

Та за три хвилини "Динамо" зрівняло рахунок. Бєсєдін в дотик замкнув простріл Караваєва у штрафний майданчик. Та після цього забивали лише гості. Спочатку Нехтій теж в дотик замкнув простріл з флангу, вигравши позицію в Бурди. Вже у доданий арбітром час центральний захисник порушив правила, за що побачив червону картку. І Чорноморець потужно пробив зі штрафного під саму перекладину воріт, встановивши остаточний рахунок матчу.

Відеоогляд матчу "Динамо" – "Колос"