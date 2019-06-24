"Динамо" продовжило контракт з юним чемпіоном світу, але відправить його в оренду

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Сергій Булеца залишиться в "Динамо"
Сергій Булеца залишиться в "Динамо" / Фото з відкритих джерел

Київське "Динамо" продовжило контракт з 20-річним півзахисником молодіжної збірної України Сергієм Булецою.

Сергій Булеца підписав новий контракт з клубом, інформує офіційний сайт "біло-синіх". Угода з 20-річним футболістом розрахована на 5 років.

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Також зазначається, що наступний сезон Булеца проведе в оренді в СК "Дніпро-1".

В "Динамо" Булеца дебютував в команді U-16 в серпні 2016 року. Півзахисник раніше виступав лише за "Динамо" U-19 і U-21, а в складі першої команди "біло-синіх" не провів жодної гри.

У складі збірної України U-20 Булеца виграв чемпіонат світу-2019, провівши на турнірі сім матчів, в яких забив 3 голи і віддав три результативні передачі.

За підсумками молодіжного мундіалю, півзахисник отримав "Срібний м'яч", ставши другим в списку найкращих гравців першості після корейця Лі Кан Іна. Крім "Срібного м'яча", Булеца також став найкращим за системою гол + пас в складі збірної України.

Спорт 24 писав, що 24 червня футболісти київського "Динамо" вийшли з відпустки, яка тривала з 30 травня.

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Теги: Спорт Футбол
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