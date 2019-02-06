"Динамо" несподівано програло американському клубу: відео

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Динамо несподівано програло американському клубу
Динамо несподівано програло американському клубу / twitter.com/dynamokyiv

Київське "Динамо" резервним складом несподівано програло американському клубу "Нью-Інгленд Революшн" в рамках підготовки до другої половини сезону. Кияни в іспанській Марбельї поступилися з рахунком 1:3.

Динамо – Нью-Інгленд Революшн 1:3
Голи: Русин, 34 – Агудело, 54, Гіл, 68, Фагундез, 88

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Саме футболістам "Динамо" вдалося першими відкрити рахунок у грі. Відмінно зі своїми обов'язками впорався Назарій Русин, який на дальній стійці воріт замкнув простріл – 1:0.

Відео голу Русина

 

 

По перерві забивали тільки гравці американського клубу. Гол у свій актив записав Агудело, який тим самим зрівняв рахунок. Згодом вивів свою команду вперед Карлес Гіл.

Наприкінці матчу Фагундез збільшив перевагу номінальних гостей. Він прекрасно "посадив" на п'яту точку Шабанова і шведою пробив у кут воріт. У "Динамо" майже не залишилося часу, щоб відігратися і кияни програли матч.

Зазначимо, що у вівторок, 5 лютого, столична команда зіграла зі шведським "Естерсундом".

8 та 9 лютого на "Динамо" чекають ще два контрольні матчі проти "Мальме" та "Волеренга". Уже після цього в четвер, 14 лютого, кияни зіграють виїзний матч в рамках 1/16 Ліги Європи з грецьким "Олімпіакосом".

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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