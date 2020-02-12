"Динамо" несподівано програло четвертій команді Казахстану у матчі з шістьма голами – відео

Київське "Динамо" і казахстанський "Тобол" зустрілися в 11-му спарингу "біло-синіх" на турецьких зборах – 2:4.

Динамо – Тобол 2:4

Голи: Соль, 12, Дуелунд, 39 – Нургалієв, 44 (пен.), Мужиков, 47, Муртазаєв, 58, Турисбек, 73

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На 12-й хвилині після навісу Де Пени з кутової позначки Соль випередив голкіпера і ударом головою відкрив рахунок у матчі.

Відео голу Соля

Під завісу першого тайму після навісу з кутової позначки невдало зіграв на виході Шацьких, не зумівши далеко вибити м'яч, після чого захисник "Тобола" головою скинув сферу під удар Дуелунду, який з 12 метрів пробив у нижній кут.

Відео голу Дуелунда

Втім, цих голів не вистачило навіть для нічиєї. Суперники чотири рази відзначилися у воротах киян: Нургалієв (44 з пен.), Мужиков (47), Муртазаєв (58), Турисбек (73).