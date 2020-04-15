"Динамо" ніколи не набирало очок на "Донбас Арені": шокуюча статистика протистоянь з "Шахтарем"

Донецька "Донбас Арена" – справжня фортеця для "Шахтаря", адже "Динамо" там ніколи не набирало очок.

"Донбас Арена" – стадіон побудований у 2009 році, який розрахований на 52 667 глядачів. Відкриття відбулося 29 серпня 2009 року – в день шахтаря і День міста Донецька, передає Tribuna.com.

Дивіться також Зірковий футболіст "Ювентуса" у футболці "Шахтаря" зіграв в цікаву гру з мамою: відео

Першу гру на новому стадіоні "Шахтар" провів 27 вересня проти "Оболоні" (4:0), а вже через місяць команду очікувало перше дербі проти "Динамо", яке відбулося 28 жовтня. Це був матч в рамках 1/4 фіналу Кубка України. В той день гірники забили два м'ячі у ворота киян і здобули заслужену перемогу – 2:0.

На жаль, «Донбас Арена» встигла побачити не так вже й багато "українського класико" – всього 7 матчів. Але статистика цих зустрічей говорить сама за себе – "Шахтар" просто не помічав киян на поле.

"Шахтар" – "Динамо": статистика протистоянь на "Донбас Арені"

На кожну битву з "Динамо" на стадіоні збирався аншлаг. 2 вересня 2012 року було встановлено рекорд відвідуваності арени – 53 423 глядачі. Це навіть більше, ніж зібралося на матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони" (51 579 глядачів).

Один з найбільш пам'ятних матчів на "Донбас Арені" – перемога "Шахтаря" в матчі 1/16 Кубка України з рахунком 4:1. Гра відбулася 23 вересня 2012 року. У тому матчі гірники прямо-таки проїхалися катком по супернику.

"Шахтар" – "Динамо" – 4:1

Останнє дербі на стадіоні відбулося 4 серпня 2013 року. Тоді і ніхто подумати не міг, що "Донбас Арена" більше не побачить великого українського протистояння. Крайній матч вкарбувалися в пам'ять ефектним вогненним шоу уболівальників і не менш яскравою грою їх улюбленців. Гра завершилася перемогою – 3:1.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram