"Динамо" офіційно намагається відсудити гроші в іноземних клубів: причини
У "Динамо" підтвердили інформацію про позови проти бразильських клубів "Сан Паулу" та "Корінтіанс". Обидва клуби не виконали трансферні зобов'язання.
У "Динамо" заявили, що відповідно до умов контракту про трансфер Че Че у "Сан Паулу", трансферна компенсація повинна була сплачуватись декількома платежами до січня 2021 року.
"Сан-Паулу" купив Че Че у "Динамо" за 5 мільйонів євро у квітні 2019-го.
Читайте також "Севастополь" пропонував "Динамо" 200 тисяч доларів за перемогу
"Сан Паулу", як писав Спорт24 і тепер підтвердили в "Динамо", не сплатив обумовлену частину трансферної компенсації в серпні 2019 року, а також не здійснив усі наступні платежі.
Тому "Динамо" звернулося у ФІФА щодо стягнення несплаченого платежу та решти заборгованої суми.
ФІФА підтвердила правомірність вимог "Динамо" й зобов’язала "Сан Паулу" виплатити всі платежі.
Проте в "Сан Паулу" заявили про звернення до CAS з апеляційною скаргою. У "Динамо" вважають, що таким чином бразильці затягують час.
За інформацією ЗМІ, "Сан-Паулу" повинен заплатити "Динамо" 500 тисяч євро.
Варте уваги Суд зобов'язав Приватбанк виплатити понад 200 мільйонів гривень офшорам сім'ї Суркісів: деталі
У "Динамо" додали, що "Корінтіанс" також порушив свої фінансові зобов’язання щодо трансферу Сідклея.
"Динамо" знову звернулося у ФІФА за стягненням відповідних коштів, а також застосуванням санкцій, передбачених контрактом.
Бразильський клуб повинен виплати "Динамо" 600 тисяч євро.
Орендна угода Сідклея розрахована до кінця 2020 року.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
У ФІФА вирішили, чи скасовувати футбольний сезонсьогодні , 15:18
-
Роналду встановлює нове досягнення, українця дискваліфікували за допінг – головні новини спортусьогодні , 08:00
-
"Баварія" не витримала і відновила тренування попри карантин: фотосьогодні , 14:35
-
Ми витягнули маму з "того світу", – Пятов розповів про горе в сім'їсьогодні , 13:56
-
Ф'юрі розповів, що спокусило Уайлдера на третій бійсьогодні , 14:56
-
Донька легендарного Мейвезера порізала ножем незнайомку, приревнувавши її до хлопцясьогодні , 13:32