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"Динамо" офіційно намагається відсудити гроші в іноземних клубів: причини

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Че Че / 24 канал

У "Динамо" підтвердили інформацію про позови проти бразильських клубів "Сан Паулу" та "Корінтіанс". Обидва клуби не виконали трансферні зобов'язання.

У "Динамо" заявили, що відповідно до умов контракту про трансфер Че Че у "Сан Паулу", трансферна компенсація повинна була сплачуватись декількома платежами до січня 2021 року.

"Сан-Паулу" купив Че Че у "Динамо" за 5 мільйонів євро у квітні 2019-го.

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"Сан Паулу", як писав Спорт24 і тепер підтвердили в "Динамо", не сплатив обумовлену частину трансферної компенсації в серпні 2019 року, а також не здійснив усі наступні платежі.

Тому "Динамо" звернулося у ФІФА щодо стягнення несплаченого платежу та решти заборгованої суми.

ФІФА підтвердила правомірність вимог "Динамо" й зобов’язала "Сан Паулу" виплатити всі платежі.

Проте в "Сан Паулу" заявили про звернення до CAS з апеляційною скаргою. У "Динамо" вважають, що таким чином бразильці затягують час.

За інформацією ЗМІ, "Сан-Паулу" повинен заплатити "Динамо" 500 тисяч євро.

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У "Динамо" додали, що "Корінтіанс" також порушив свої фінансові зобов’язання щодо трансферу Сідклея.

"Динамо" знову звернулося у ФІФА за стягненням відповідних коштів, а також застосуванням санкцій, передбачених контрактом.

Бразильський клуб повинен виплати "Динамо" 600 тисяч євро.

Орендна угода Сідклея розрахована до кінця 2020 року.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Динамо Трансфери
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