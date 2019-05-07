"Динамо" офіційно підписало нігерійського захисника: фото

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Джозеф Окоро
Джозеф Окоро / Twitter

Київське "Динамо" підписало контракт з нігерійським захисником Джозефом Окоро, який раніше знаходився на перегляді в команді.

Про це повідомив агент Дмитро Селюк у Twitter. Подробиці угоди не повідомляють. У новій команді Окоро гратиме під 44-м номером.

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18-річний Джозеф Окоро підписав контракт з "Динамо" Київ. З чим його і вітаю. Упевнений, що за нього мені соромно не буде,
– написав Селюк.

Нігерієць може зіграти як на позиції центрбека, так і опорного півзахисника. Можна відзначити високий зріст гравця (близько 190 см), проте худорляву статуру.

Раніше була інформація, що агентом Джозефа є не Дмитро Селюк, а активно співпрацює з українцем Яя Туре, який почав роботу на цій посаді.

До слова, в складі "Динамо" вже виступали нігерійські гравці: Браун Ідейє, Лукман Аруна, Аїла Юссуф і Тайє Тайво. Еммануель Окодува і Харрісон Омоко знаходилися в структурі киян, але не провели жодного матчу за першу команду.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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