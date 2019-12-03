"Динамо" офіційно підсилилося бельгійським форвардом

Бельгійський футболіст Ібрагім Каргбо-молодший перейшов у "Динамо". Про перехід нападника оголосив київський клуб. Деталі контракту не повідомляються.

19-річний гравець народився в Сьєрра-Леоне, але також має паспорт Бельгії. Основна позиція – центральний нападник, але також здатний зіграти лівого та правого вінгера.

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Форвард раніше забив гол за "Динамо" U-21 у контрольному матчі.

З 18 листопада перебуває в статусі вільного агента. Раніше грав у молодіжних командах "Редінга" і "Кристал Пелас", а також за бельгійські "Руселаре" (1 асист в 14 матчах) і "Льєрс" (2 голи в 9 матчах).

Крім того, забив 1 гол в 7 матчах за збірну Бельгії U-19 і ще 1 в 5 зустрічах за збірну Бельгії U-18.

Новачок киян є сином ексфорварда збірної Сьєрра-Леоне Ібрагіма Каргбо, який пограв за безліч європейських клубів.